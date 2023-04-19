Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn’e yaz erken geldi! Islak tişörtünün içine iç çamaşırı giymeyince...

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn yaz mevsimine erken girdi. Fenomen isim plaja hazırlık yaptığı sırada çekilen bir fotoğrafıyla takipçilerinden tam not almayı başardı. Llewellyn tamamen makyajsız bir şekilde sarı iç çamaşırı altı ve beyaz tişörtüyle poz verdi. Llewellyn’in sütyensiz halleri sosyal medyaya damga vurdu.

ÖVGÜ DOLU YORUMLAR YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde Llewellyn’in güzelliğini öven yorumlarda adeta yarıştı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Her zamanki gibi muhteşem görünüyorsun” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise gönderiye, “Sen en iyiyisin” yorumunu ekledi.