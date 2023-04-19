Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn’e yaz erken geldi! Islak tişörtünün içine iç çamaşırı giymeyince...

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn’e yaz erken geldi! Islak tişörtünün içine iç çamaşırı giymeyince...

19.04.2023 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada ‘Barbi’ lakabıyla tanınan ve yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Apollonia Llewellyn yine limitleri zorlayan bir paylaşıma imza atarak dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada sıklıkla cesur pozlarını paylaşan fenomen isim bu kez ıslak tişörtüyle kamera karşısına çekti. Tişörtünün içine iç çamaşırı giymeyen Llewellyn’in gönderisi kısa sürede gündem yarattı.

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn’e yaz erken geldi! Islak tişörtünün içine iç çamaşırı giymeyince...

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn yaz mevsimine erken girdi. Fenomen isim plaja hazırlık yaptığı sırada çekilen bir fotoğrafıyla takipçilerinden tam not almayı başardı. Llewellyn tamamen makyajsız bir şekilde sarı iç çamaşırı altı ve beyaz tişörtüyle poz verdi. Llewellyn’in sütyensiz halleri sosyal medyaya damga vurdu.

ÖVGÜ DOLU YORUMLAR YAĞDI

1

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde Llewellyn’in güzelliğini öven yorumlarda adeta yarıştı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Her zamanki gibi muhteşem görünüyorsun” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise gönderiye, “Sen en iyiyisin” yorumunu ekledi.

İlginizi Çekebilir

Dünya Kupası’nı kasıp kavurmuştu! Tanga mayosuyla jet ski yaptı

Dünya Kupası’nı kasıp kavurmuştu! Tanga mayosuyla jet ski yaptı

 Yine ayna pozu! İç çamaşırının ortası olmayınca göğüs uçlarını...

Yine ayna pozu! İç çamaşırının ortası olmayınca göğüs uçlarını...

 Etek bluz takımıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni yağdı

Etek bluz takımıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni yağdı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başı fena halde dertte! “Bundan çok utanıyorum”Başı fena halde dertte! “Bundan çok utanıyorum”
TikTok’ta büyük tehlike! 6 gün boyunca...TikTok’ta büyük tehlike! 6 gün boyunca...
Deniz keyfi zehir oldu! Bacağını teknenin pervanesine kaptırdıDeniz keyfi zehir oldu! Bacağını teknenin pervanesine kaptırdı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Apollonia Llewellyn

En Çok Okunan Trend Haberler

Adını internette arattığında çıkan sonuçlar şoke etti

Adını internette arattığında çıkan sonuçlar şoke etti

Banka kredisi borcunu ödemek için bebeğini sattı

Banka kredisi borcunu ödemek için bebeğini sattı

Pencereden atlayarak kaçtılar! En az 29 ölü...

Pencereden atlayarak kaçtılar! En az 29 ölü...

Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Çocuk parkının yakınında...

Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Çocuk parkının yakınında...

İlginizi Çekebilir

Kontakt lensler kabusu oldu! Gözüne et yiyen bakteri bulaştı

Kontakt lensler kabusu oldu! Gözüne et yiyen bakteri bulaştı

Adını internette arattığında çıkan sonuçlar şoke etti

Adını internette arattığında çıkan sonuçlar şoke etti

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Görevlinin izlediği +18 görüntüler cama yansıyınca...

Görevlinin izlediği +18 görüntüler cama yansıyınca...

Kaybettiğini zannetti! Ortaya çıkan yer şoke etti

Kaybettiğini zannetti! Ortaya çıkan yer şoke etti

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.