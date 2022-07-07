Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn’in derin göğüs dekoltesine yorum yağdı! “Ben farklı bir kızım”

İspanya’nın doğu bölümüne yakın Palma de Mallorca kıyılarında tatil yapan Llewellyn, sosyal medyadan keyifli anlarına dair fotoğraflarını yayınlıyor. İspanya’da bir tekne turu sırasında beyaz dalgıç kıyafetiyle poz veren Llewellyn, makyajsız ve saçlarının doğal görüntüsüyle takipçilerinden tam not aldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

TikTok fenomeni ve içerik üreticisi olan Llewellyn’in Instagram hesabında yaklaşık 447 bin takipçisi bulunuyor. Genç model, cinsel içeriklerin olduğu bir sitede fotoğraflarını paylaşarak gelir elde ediyor. Son olarak İspanya tatilinden bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Llewellyn gönderisine, “Biliyorsun ben farklı bir kızım” notunu ekledi. Llewellyn’in paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni topladı.



