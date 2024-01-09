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    4. Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn'in spa keyfine kumaş yetmedi! Kasık dekoltesi olay yarattı

    Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn'in spa keyfine kumaş yetmedi! Kasık dekoltesi olay yarattı

    09.01.2024 10:41 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada 'Barbi' lakabıyla anılan ve 500 bini aşkın takipçisi bulunan Apollonia Llewellyn'in son paylaşımı hayranlarının kalp atışlarını hızlandırmayı başardı. Fenomen isim lila rengi bikinisiyle spa keyfi yaptığı anları paylaştı. Llewellyn'in göğüs altı ve kasık dekoltesi olay oldu.

    Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine ulaşan Apollonia Llewellyn takipçilerinin beğenisini kazanan cesur bir pozuyla karşılarına çıktı. Fenomen isim spa yaptırdığı anlarda çekilen bir pozunu paylaşınca sosyal medyayı adeta salladı.

    spa

    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken pozunda Apollonia Llewellyn, ipleri yeşil detaylardan oluşan lila rengi bikinisiyle poz gösterdi. Fenomen ismin pozu kısa sürede hayranlarının beğenisini toplayarak yorum yağmuruna tutuldu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Apollonia Llewellyn
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