Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn'in spa keyfine kumaş yetmedi! Kasık dekoltesi olay yarattı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine ulaşan Apollonia Llewellyn takipçilerinin beğenisini kazanan cesur bir pozuyla karşılarına çıktı. Fenomen isim spa yaptırdığı anlarda çekilen bir pozunu paylaşınca sosyal medyayı adeta salladı.
Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken pozunda Apollonia Llewellyn, ipleri yeşil detaylardan oluşan lila rengi bikinisiyle poz gösterdi. Fenomen ismin pozu kısa sürede hayranlarının beğenisini toplayarak yorum yağmuruna tutuldu.