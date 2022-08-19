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Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn sosyal medyayı salladı! Transparan iç çamaşırı takımıyla poz verdi

19.08.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarıyla adından sıklıkla söz ettirmeye devam ediyor. Yaz tatilinin tadını çıkartan fenomen isim cesur paylaşımlara bir yenisini daha ekleyerek hayranlarından tam not aldı. Sosyal medya fenomeni Llewellyn’in transparan iç çamaşırı takımıyla verdiği poz olay yarattı.

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn sosyal medyayı salladı! Transparan iç çamaşırı takımıyla poz verdi

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn yaklaşık 454 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından son günlerde sıklıkla tatil paylaşımları yapıyor. Bikinili ve mayolu cesur pozlarıyla yaz tatilini doyasıya yaşayan Llewellyn bu kez ise sınırları zorladı. Transparan iç çamaşırı takımıyla poz veren Llewellyn takipçilerinin dikkatini çekti.

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BİNLERCE BEĞENİ TOPLADI

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Sosyal medyada ‘Barbi’ adıyla bilinen Llewellyn, siyah tülden oluşan iç çamaşırı takımıyla poz verdi. Fenomen isim göğüs hatlarını belirginleştiren iç çamaşırı takımını takılarıyla tamamladı.

Sosyal medya kullanıcıları Llewellyn’in gönderisine kısa sürede yoğun ilgi gösterdi. Llewellyn’in paylaşımı 5 bin beğeni ve yüzlerce yorum topladı. Bir sosyal medya takipçisi gönderiye, “Bu inanılmaz” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise “Güzelliğin prensesleri anımsatıyor” diyerek ünlü ismin güzelliğini övdü.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Apollonia Llewellyn
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