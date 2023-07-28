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    4. Sosyal medya fenomeni Arabella Chi buz gibi suya girdi! Hiçbir şey belli etmeden pozlarını vermeye devam etti

    Sosyal medya fenomeni Arabella Chi buz gibi suya girdi! Hiçbir şey belli etmeden pozlarını vermeye devam etti

    28.07.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada 910 bini aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Arabella Chi, İspanya tatilinden karelerini hayranlarıyla paylaşmaya devam ediyor. Son olarak fenomen isim “takıntılı” olduğunu söylediği mavi bikini takımıyla havuza girdi. Havuzun suyunun soğuk olması zor anlar yaşamasına neden olurken fenomen isim bozuntuya vermeden poz vermeye devam etti.

    Sosyal medyada dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesi bulunan Arabella Chi hayranlarıyla tatil enstantenelerini paylaşmaya devam ediyor. Fenomen isim İspanya’nın İbiza Adası’nda tatil yaptığı sırada çekilen pozlarını paylaştı. Diz kapaklarını aşacak şekilde havuzun içine giren fenomen isim suyun soğukluğuna aldırış etmeden profesyonel bir şekilde poz verdi.

    GÜNDEM YARATMAYI BAŞARDI

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    Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce yorum ve beğeni toplarken Chi pozlarına,“Buz banyosunda sakin kalmaya çalışıyorum” notunu ekledi.

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    Chi’nin tatil pozları kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu kadar güzel olmak suç olmalı” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçek anlamda bir ilham kaynağısın” yorumunu yaptı.

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