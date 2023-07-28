Sosyal medya fenomeni Arabella Chi buz gibi suya girdi! Hiçbir şey belli etmeden pozlarını vermeye devam etti

Sosyal medyada dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesi bulunan Arabella Chi hayranlarıyla tatil enstantenelerini paylaşmaya devam ediyor. Fenomen isim İspanya’nın İbiza Adası’nda tatil yaptığı sırada çekilen pozlarını paylaştı. Diz kapaklarını aşacak şekilde havuzun içine giren fenomen isim suyun soğukluğuna aldırış etmeden profesyonel bir şekilde poz verdi.

GÜNDEM YARATMAYI BAŞARDI

Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce yorum ve beğeni toplarken Chi pozlarına,“Buz banyosunda sakin kalmaya çalışıyorum” notunu ekledi.

Chi’nin tatil pozları kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu kadar güzel olmak suç olmalı” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçek anlamda bir ilham kaynağısın” yorumunu yaptı.