Dünyanın “Barbie ve Oppenheimer” tartışmasına Mia Khalifa da katıldı! Tarafını seçtiğini kostümüyle gösterdi

Şu anda dünyayı bölen en büyük tartışmada Mia Khalifa da tarafını seçerek Oppenheimer’i izlemeyi tercih etti. 30 yaşındaki Lübnan asıllı fenomen isim filmin ana karakteri ve dünyanın ilk atom bombasını icat eden adam olan Julius Robert Oppenheimer'dan ilham alan bir kıyafet giyerek yaptı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medyanın ilgisini çeken görüntülerde Barbie'yi görmemeyi seçen Khalifa, grimsi iki parçalı bir takım elbise, bronz ipek bir gömlek, şapka ve gözlük tercih etti. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.