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    4. Dünyanın “Barbie ve Oppenheimer” tartışmasına Mia Khalifa da katıldı! Tarafını seçtiğini kostümüyle gösterdi

    Dünyanın “Barbie ve Oppenheimer” tartışmasına Mia Khalifa da katıldı! Tarafını seçtiğini kostümüyle gösterdi

    25.07.2023 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Dünya şu anda Barbie ve Oppenheimer filmlerinin aynı anda vizyona girmesinden sonra adeta ikiye bölünmüş durumda. Dünyaca ünlü yıldız Mia Khalifa da katıldı. Fenomen isim Oppenheimer filmiyle uygun kıyafetler giyerek sosyal medyadan poz verdi.

    Şu anda dünyayı bölen en büyük tartışmada Mia Khalifa da tarafını seçerek Oppenheimer’i izlemeyi tercih etti. 30 yaşındaki Lübnan asıllı fenomen isim filmin ana karakteri ve dünyanın ilk atom bombasını icat eden adam olan Julius Robert Oppenheimer'dan ilham alan bir kıyafet giyerek yaptı.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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    Sosyal medyanın ilgisini çeken görüntülerde Barbie'yi görmemeyi seçen Khalifa, grimsi iki parçalı bir takım elbise, bronz ipek bir gömlek, şapka ve gözlük tercih etti. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Mia Khalifa Oppenheimer filmi barbie

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