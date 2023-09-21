Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa'nın kır evi tarzı tarzı olay oldu! İç çamaşırı giymeyi tercih etmedi... Sosyal medyayı salladı

Sosyal medyadan genellikle beden olumlaması ve vücut pozitifliğine yönelik paylaşımlar yapan Ariella Nyssa bu kez sokak tarzıyla gündem yarattı. Kiremit rengi bluzunu beyaz bir etekle kombin ederek kameralara poz verdi.

"HAYALLERİMİ YAŞIYORUM"

Kiremit rengi göğüs kısmının iple bağlandığı bir bluz tercih eden Nyssa kombini için iç çamaşırı kullanmadı. Fenomen isim tarzını beğendiğini dile getirerek gönderisine, "Kır evi çekirdek hayallerimi yaşıyorum" notunu ekledi.

Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum taoplamayı başardı. Fenomen ismin güzelliğini öven yorumlar peşi sıra geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten ilham veren bir perisin" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Seni çok beğeniyorum" yorumunu ekledi.