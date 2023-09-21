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    4. Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa'nın kır evi tarzı tarzı olay oldu! İç çamaşırı giymeyi tercih etmedi... Sosyal medyayı salladı

    Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa'nın kır evi tarzı tarzı olay oldu! İç çamaşırı giymeyi tercih etmedi... Sosyal medyayı salladı

    21.09.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan beden pozitifliğine yönelik olarak yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Ariella Nyssa, son olarak kır evi tarzıyla gündem yarattı. Fenomen isim kiremit rengi bluzunu beyaz bir etekle kombin ederek hayranlarının karşısına çıktı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

    Sosyal medyadan genellikle beden olumlaması ve vücut pozitifliğine yönelik paylaşımlar yapan Ariella Nyssa bu kez sokak tarzıyla gündem yarattı. Kiremit rengi bluzunu beyaz bir etekle kombin ederek kameralara poz verdi.

    "HAYALLERİMİ YAŞIYORUM"

    kapak iç çamaşıtı

    Kiremit rengi göğüs kısmının iple bağlandığı bir bluz tercih eden Nyssa kombini için iç çamaşırı kullanmadı. Fenomen isim tarzını beğendiğini dile getirerek gönderisine, "Kır evi çekirdek hayallerimi yaşıyorum" notunu ekledi.

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    Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum taoplamayı başardı. Fenomen ismin güzelliğini öven yorumlar peşi sıra geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten ilham veren bir perisin" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Seni çok beğeniyorum" yorumunu ekledi.

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