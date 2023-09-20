Bebek sahibi olabilmesi için annesi rahim donörü olmayı teklif etti! "Rahimsiz doğdum"

28 yaşındaki Dannielle Maydom, kadın üreme sistemini etkileyen nadir bir hastalık olan Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser sendromu ile dünyaya geldi. Bu genç kadının rahimsiz olarak doğması ve biyolojik olarak doğum yapamaması anlamına geliyordu. İngiltere'de gerçekleştirilen ilk rahim nakli operasyonun ardından Maydom'un annesi Erica Turner rahmini kızına bağışlayacağını söyleyerek onun anne olmasını izlemek istediğini dile getirdi.

"ÇOCUKLARIM İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM"

Hertfordshire'de yaşayan anne Erica, "Beş çocuğum var ve artık daha fazla çocuk sahibi olmak istemiyorum. Eğer yardımım olacaksa çocuklarım için her şeyi yaparım. Danielle'in benim rahmimde kendi çocuğunu doğurabileceğini bile ihtimali bile beni çok heyecanlandırıyor" dedi.

"20 DAKİKA BOYUNCA AĞLADIM"

Maydon ilk kez 16 yaşında yaşıtlarının aksine regl olamadığını fark ettiğinde bir terslik olduğunu düşünerek doktora gitmeye karar verdi. Doktor ilk başta Maydom'un adet döneminin daha geç başlayıp başlamayacağını görmek için birkaç yıl beklemesini önerdi. 18 yaşına geldiğinde ise hâlâ regl olamaması üzerine yeniden doktora giden Maydom, "Annem ve doktorla oturduğumu ve bana rahmimin olmadığının söylendiğini hatırlıyorum. En izole yeri bulmak için odadan dışarı koştum ve yaklaşık 20 dakika boyunca ağladım.Teşhis konulduktan sonra aylarca evimden çıkmadım. Babam Stephen vefat ettiğinde 39 yaşındaydı. Ben 10 yaşındaydım ve onun tek çocuğuydum. Onun soyunu asla sürdüremeyeceğim düşüncesi beni rahatsız etti" diye konuştu.