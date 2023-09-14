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    4. Böyle düğün ne görüldü ne de duyuldu! Damat aynı günde 7 kadınla birden evlendi... "Daha fazla eş istiyorum"

    Böyle düğün ne görüldü ne de duyuldu! Damat aynı günde 7 kadınla birden evlendi... "Daha fazla eş istiyorum"

    14.09.2023 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    43 yaşındaki Habib Nsikonnene, aralarında iki kız kardeşinin de bulunduğu eşleriyle Uganda'nın Namasengere kentinde bir gün süren bir törenle evlendi. Dünya basınında manşetlere çıkan düğününün ardından Nsikonnene daha fazla eş istediğini söyleyerek herkesi şaşkına çevirmeyi başardı.

    Uganda'nın Namasengere kenti ilginç bir düğün törenine sahne oldu. 43 yaşındaki Habib Nsikonnene isimli damat aynı gün içinde 7 kadınla birden evlenerek dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Aralarında ikiz kardeşlerinde bulunduğu 7 gelinle aynı anda evlenen Nsikonnene'nin düğünü tüm gün boyunca devam etti. Düğün günü sabah saat 8'de, her gelinin törene hazırlanmak üzere güzellik salonlarına ve kuaförlere götürülmesiyle başladı.

    "BÜYÜK MUTLU BİR AİLE İSTEDİM"

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    Yerel basında yer alan haberlere göre, gelinler ve misafirler 40 limuzin ve 30 motosikletten oluşan bir düğün konvoyuyla damat Nsikonnene'in evine getirildi. Eşleriyle ayrı zamanlarda tanıştığını ifade eden Nsikonnene, "Onları ayrı ayrı tanıştırdım ve büyük mutlu bir aile istedim. Bu yüden hepsiyle birden evlenmeye karar verdim. Dedemin evinde 6 eşi vardı. Ben de daha fazla eş istiyorum" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Uganda çok eşlilik

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