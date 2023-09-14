Böyle düğün ne görüldü ne de duyuldu! Damat aynı günde 7 kadınla birden evlendi... "Daha fazla eş istiyorum"

Uganda'nın Namasengere kenti ilginç bir düğün törenine sahne oldu. 43 yaşındaki Habib Nsikonnene isimli damat aynı gün içinde 7 kadınla birden evlenerek dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Aralarında ikiz kardeşlerinde bulunduğu 7 gelinle aynı anda evlenen Nsikonnene'nin düğünü tüm gün boyunca devam etti. Düğün günü sabah saat 8'de, her gelinin törene hazırlanmak üzere güzellik salonlarına ve kuaförlere götürülmesiyle başladı.

"BÜYÜK MUTLU BİR AİLE İSTEDİM"

Yerel basında yer alan haberlere göre, gelinler ve misafirler 40 limuzin ve 30 motosikletten oluşan bir düğün konvoyuyla damat Nsikonnene'in evine getirildi. Eşleriyle ayrı zamanlarda tanıştığını ifade eden Nsikonnene, "Onları ayrı ayrı tanıştırdım ve büyük mutlu bir aile istedim. Bu yüden hepsiyle birden evlenmeye karar verdim. Dedemin evinde 6 eşi vardı. Ben de daha fazla eş istiyorum" dedi.