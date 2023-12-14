Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa şeffaf elbisesiyle şov yaptı! Vücut hatlarının gözükmesine aldırış etmedi

Instagram'da 740 bini aşkın takipçisi bulunan Ariella Nyssa özellikle vücut pozitifliğine yönelik paylaşımlar yaparak hayranlarının beğenisini topluyor. Fenomen isim transparan elbise trendini denerken vücudunu sergileyerek takipçilerinin beğenisini toplamayı başardı.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI

Askısız ve yere kadar uzanan elbisesiyle poz veren Nyssa, vücut hatlarını belli eden elbisesini sütyen ve siyah tangasıyla tamamladı. Fenomen ismin kalçasını ön plana çıkarttığı paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Nyssa'nın güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Tek kelimeyle büyüleyici" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Mutlak kraliçe" yorumunu yaptı.