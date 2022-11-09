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Sosyal medya fenomeni Carl Belluci yine tartışma yarattı! 18 yaşına giren kızına doğum gününde kucak dansı satın aldı

09.11.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan ve aylık abonelik sistemiyle ilerleyen bir sosyal medya uygulamasında seksi fotoğraf ve videolarını satan Carla Belluci tepkileri çeken bir açıklamaya imza attı. Her attığı adım olay yaratan Belluci son olarak 18 yaşına giren kızını striptiz kulübe götürerek kucak dansı satın aldığını söyledi.

Sosyal medya fenomeni Carl Belluci yine tartışma yarattı! 18 yaşına giren kızına doğum gününde kucak dansı satın aldı

Sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlar sayesinde milyonlarca aboneye ulaşan Varla Belluci geçtiğimiz aylarda dördüncü çocuğunu canlı yayınlamak için binlerce dolar teklife ederek gündem olmuştu. Dört çocuk annesi Belluci bu kez ise 18 yaşında giren kızına doğum gününde verdiği hediyeyle yeniden tepkilerin odağına yerleşti.

“YAKIN ARKADAŞ GİBİYİZ”

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Kızı Tanisha ile aralarında özel bir bağ olduğundan söz ede Belluci, doğum gününe özel olarak onu İngiltere’nin en ünlü striptiz kulüplerinden birine götürdü. Annesinin izinden giderek kendisine ait seksi pozlarını satacağı bir hesap oluşturacağını belirten Tanisha’ya annesinin hediyesi de bir hayli manidar oldu. Sosyal medyada tepkilerin odağına yerleşen anne Belluci, kızına kucak dansı satın aldığını söyleyerek kendisini savundu.

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41 yaşındaki anne Belluci kısıtlamalarla birlikte kızının yanlış yollara sapmasını engellediğini söyleyerek, “Şimdi 18 yaşında ve ben de çok genç olduğum için yakın arkadaş gibiyiz. Her zaman böyle bir ilişkimiz oldu. İstediği her şeyi benimle konuşabilir. İnsanlar bunun yanlış olduğunu düşünüyor ama gizlice kaçıp bir kulübe gitmek yerine onun güvende olduğunu biliyorum. Ona kucak dansı satın aldım. En azından bana karşı açık” diye konuştu.

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