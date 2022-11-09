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Sosyal medya fenomeni Wanda Espinosa’dan Meksika Milli Takımı kalecisine olay yaratan sözler! “Eğer Dünya Kupası’nı kazanırsan...”

09.11.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir sosyal medya uygulamasında abonelerine seksi fotoğraf ve videolarını satarak kısa sürede ünlenen Wanda Espinosa çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. Meksika Milli Takımı’nın kalecisi Guillermo Ochoa’ya seslenerek Dünya Kupası’nı kazanması durumunda kendisiyle ilgili eğlenceli planları olduğunu söyledi.

Sosyal medya fenomeni Wanda Espinosa’dan Meksika Milli Takımı kalecisine olay yaratan sözler! “Eğer Dünya Kupası’nı kazanırsan...”

Bir sosyal medya fenomeni, Güney Amerika ülkesinin Dünya Kupası'nı kazanması durumunda Meksika'nın kalecisi Guillermo Ochoa'yı eğlenceli günler beklediğini söyleyerek dikkatleri çekti. Birkaç hafta sonrasında Katar’da başlayacak olan Dünya Kupası maçlarını çıplak bir şekilde izleyeceğini dile getiren Wanda Espinosa, Meksika’nın kupayı kazanması için kaleci Guillermo Ochoa'yı teşvik edeceğini düşündüğü bir teklif yaptı.

“DÜNYA ŞAMPİYONU OLDUĞUNDAN DAHA MUTLU OLACAKSIN”

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Outkick podcastine katılan Espinosa kaleciye seslenerek “Ülkeye döndüğünde seni öyle bir karşılayacağım ki dünya şampiyonu olduğundan daha mutlu olacaksın” dedi. Fenomenin sözleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı.

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sosyal medya dünya kupası futbol

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