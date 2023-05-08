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Sosyal medya fenomeni Cihan Emre'ye saldırı! Yerde tekmelendi, 20 bin TL'si gasp edildi

08.05.2023 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sosyal medya fenomeni ve sanatçı Cihan Emre, konser çıkışı otoparkta bir grubun saldırısına uğradı. Yumrukların havada uçuştuğu olayda genç fenomen yerde de tekmelenerek 20 bin lirası gasp edildi. Polis olay sonrasında yaptığı çalışmada kimliklerini belirlediği 3 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen saldırganlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beşiktaş Çarşı’da önceki ay yaşanan olayda, sosyal medya fenomeni ve sanatçı Cihan Emre Erdoğan (25) bir işletmede konser verdi. Konserin ardından arkadaşlarıyla beraber alandan çıkan genç fenomen, otoparktaki aracına doğru yöneldi. O esnada fenomeni takip eden bir grup, ona laf atarak küfür ettikten saldırmaya başladı. Yumrukların havada uçuştuğu olayda, yere düşürülen genç fenomen defalarca tekmelendi. Yaşananlar ise kameralara anbean yansırken, saldırganlar fenomenin konserden kazandığı 20 bin lirasını da gasp ederek hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.

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"AŞAĞIDAN 5-6 KİŞİ ÜSTÜNE DOĞRU GELDİ"

Olayla ilgili konuşan bir esnaf, “Sanatçı arkadaş arabasını almak için buraya otoparka geldi. Aşağıdan 5-6 kişi üstüne doğru geldi, burada çocuğa vurdular. Daha sonra 2-3 kişi yukarı doğru 2-3 kişi aşağı doğru kaçıp dağıldılar. Çocukta arabasına bindi gitti. Yüzünde bir darbe yoktu kan görünmüyordu ama bayağı vurdular. Hiçbir şey konuşmayıp bir şey söylemeden vurup gittiler. Vuranların kim olduğunu bilmiyorum 5-6 kişi vurup gitti. Polis sonradan gelip kamera görüntülerini aldı devamını bilmiyorum” dedi.

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YAKALANDILAR

Olayın ardından darp raporu alan genç fenomenin şikayeti üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, çalışma başlattı. Genç fenomenin ifadesine başvuran polis çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganların Muhammet Coşkun Y., Mahsun S. ve İlhami K. olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri, 3 şahsı evinde kıskıvrak yakaladı.

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Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslar, ifadelerinin alınması sonrasında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 3 saldırgan, “kasten yaralama” ve “gasp” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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