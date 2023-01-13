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Sosyal medya fenomeni Conny Hawk itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi! “O kadar güzelim ki peşimi bırakmıyorlar”

13.01.2023 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralyalı sosyal medya fenomeni Conny Hawk güzelliğin günlük hayatında kendisine dezavantajlı bir durum yarattığını söyleyerek yaptığı itirafla herkesi şaşkına çevirdi. Fenomen isim tanıştığı tüm erkeklerin kendisine ilgi gösterdiğini ve reddedildiklerinde peşini bırakmadığını dile getirdi.

Sosyal medya fenomeni Conny Hawk itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi! “O kadar güzelim ki peşimi bırakmıyorlar”

Avustralya’da yaşayan sosyal medya fenomeni Conny Hawk, hukuk fakültesindeki eğitimi yarıda bırakarak kariyerine sosyal medyaya çevirmişti. Instagram hesabında yaklaşık 378 bin takipçisi olduğunu dile getiren Hawk, güzelliği nedeniyle dikkat çekmesinin kendisini rahatsız ettiğini ve bazı erkeklerin reddedildiğinde duruma sinirlendiklerini söyledi.

“KİBAR OLMAYA ÇALIŞIYORUM”

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Bir doktor randevusu sırasında doktorun kendisiyle fazla yakın bir ilişki kurmasından şikayet eden fenomen isim bu durumun büyük bir çoğunlukla başına geldiğini söyledi. Kendisine ilgi gösteren erkeklere karşı kibar davranmaya çalıştığını ifade eden Hawk, “Bu konuda kibar olmaya çalışıyorum ama o kadar güzelim ki peşimi bırakmıyorlar. Özellikle reddedilen erkekler gereksiz ısrarcı olabiliyor. . Bazen hayır dediğimde kaba ve saldırgan olmaya başlıyorlar ve 'zaten çirkinsin' gibi şeyler söylüyorlar. Özellikle bu tehdit edici davranışları akşamları benim için korkutucu olabiliyor. Bazen güvenliğimden endişe ediyorum” diye konuştu.

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sosyal medya Avustralya

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