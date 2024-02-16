Sosyal medya fenomeni Daisy Keech aşka geldi! Yatak odasından sevgilisinin kucağına otururken çekilen pocunu paylaştı

Sosyal medyadan genellikle sağlık yaşam ve fitness konulara dair yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Daisy Keech Sevgililer Günü için erkek arkadaşı Michael Yerger'in kendisine tatil hediye ettiğini daha önceki paylaşımlarında göstermişti. Sevgililer Günü romantizmini devam ettiren fenomen isim ve sevgilisi aşka geldiği bir kareyi takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında fenomen ismin yatak odasında sevgilisinin kucağına oturarak aşk dolu bakışlar attığı anlar yer aldı. Fenomen ismin ve sevgilisinin paylaşımı kısa sürede beğeni topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu adam çok şanslı" yorumunu yaptı.