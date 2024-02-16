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    4. Sosyal medya fenomeni Daisy Keech aşka geldi! Yatak odasından sevgilisinin kucağına otururken çekilen pocunu paylaştı

    Sosyal medya fenomeni Daisy Keech aşka geldi! Yatak odasından sevgilisinin kucağına otururken çekilen pocunu paylaştı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.02.2024 14:04 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada yaklaşık 6 milyon takipçisi bulunan Daisy Keech için Sevgililer Günü hâlâ bitmedi. Fenomen isim sevgili Michael Yerger ile yaptığı tatilden kesitlerini paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Keech yatağın üzerinde sevgilisinin kucağına otururken çekilen aşk dolu bir karesini paylaştı. Fenomen ismin pozu kısa sürede beğeni topladı.

    Sosyal medyadan genellikle sağlık yaşam ve fitness konulara dair yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Daisy Keech Sevgililer Günü için erkek arkadaşı Michael Yerger'in kendisine tatil hediye ettiğini daha önceki paylaşımlarında göstermişti. Sevgililer Günü romantizmini devam ettiren fenomen isim ve sevgilisi aşka geldiği bir kareyi takipçileriyle paylaştı.

    aşka geldi

    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında fenomen ismin yatak odasında sevgilisinin kucağına oturarak aşk dolu bakışlar attığı anlar yer aldı. Fenomen ismin ve sevgilisinin paylaşımı kısa sürede beğeni topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu adam çok şanslı" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya daisy keech
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