Sosyal medya fenomeni Daisy Keech bikinili pozuyla mest etti! Bikinisinin altı küçük gelince...

Sosyal medyada fit vücudunu sergileyerek fitness ve sağlıklı yaşam tüyoları veren fenomen isim Daisy Keech, sıklıkla cesur paylaşımlarıyla gündem olmayı başarıyor. Instagram hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Keech, olumsuz eleştirileri ciddiye almadan kusursuz fiziğini sergilemeye devam ediyor. Son olarak fenomen isim muhteşem bir doğa manzarasının önüne mavi bikini takımıyla poz verdi.

“HER GÜN GÜNEŞ IŞIĞI ALIN”

Alt kısmı normalinden daha küçük olan bikini takımıyla poz veren Keech, bluzunun üstünü tamamen kaldırdı. Bikini takımını kulaklıklarla tamamlayan Keech gönderisine, “Her gün güneş ışığı alın” notunu ekledi.

Sosyal medyada kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Keech’in paylaşımı kullanıcıların yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Sen mükemmelsin” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Sen gerçek misin?” yorumunu yaptı.



