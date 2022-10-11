Sosyal medya fenomeni Daisy Keech, manzara fotoğrafı çekmek istedi! İç çamaşırıyla manzarayı gölgede bıraktı

Sosyal medyada toplumsal tabuları yıkarak özel hayatından kesitler paylaşan Daisy Keech Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Sosyal medya kullanıcılarının olumsuz eleştirilerini umursamadan cesur paylaşımlarına devam eden Keech, geçtiğimiz günlerde ıssız bir koyda tamamen çıplak bir şekilde yemek yerken ve ayna karşısına üzerini çıkartarak göğüslerini gösterdiği fotoğraflarını paylaşmıştı. Takipçilerinden tam not alan pozlarının sonrasında fenomen isim yeni bir paylaşım yaptı.

GÜZELLİĞİYLE GÖZ DOLDURDU

Sosyal medyadan evinin manzarasını çekmek isteyen Keech takipçileriyle bu anları ilginç bir şekilde paylaştı. Evinin manzarasının önünce iç çamaşırıyla poz veren Keech gönderisine, “Bununla uyandım” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisiyle karşılaşan gönderisine kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Manzarayı gölgede bıraktın” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Sanat eseri gibi bir kare” yorumunu yaptı.



