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Sosyal medya fenomeni Daisy Keech süper mini şortuyla Instagram’ı salladı! Arkasını dönerek poz verince beğeni butonu çöktü

11.05.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan sağlıklı yaşam paylaşımları yaparak dikkatleri üzerine çeken fenomen isim Daisy Keech yine cesur bir pozla milyonlarca takipçisinin karşısına çıktı. Sosyal medyada hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak 5 milyonu aşkın takipçiye ulaşan Keech, süper mini şortuyla ev hallerini paylaştı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarını beğenisini kazandı.

Sosyal medya fenomeni Daisy Keech süper mini şortuyla Instagram’ı salladı! Arkasını dönerek poz verince beğeni butonu çöktü

Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Daisy Keech cesur pozlarını yayınladığı hesabında hayranlarının beğenisini kazanmaya devam ediyor. Fenomen isim son olarak süper mini şortuyla ev hallerini paylaştığı pozlarını yayınladı. Evinin bir köşesinde gri eşofman üstü ve süper mini şortuyla poz veren Keech arkasını kameraya dönerek kalçasını ön plana çıkarttı.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

MİNİ ŞORT

Sosyal medyadaki cesur paylaşım geleneğini bozmayan Keech yine Instagram’ın limitlerini zorlamayı seçti. Fenomen ismin pencerenin hemen önünde çekildi pozu sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

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sosyal medya fenomen

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