Sosyal medya fenomeni Daisy Keech süper mini şortuyla Instagram’ı salladı! Arkasını dönerek poz verince beğeni butonu çöktü

Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Daisy Keech cesur pozlarını yayınladığı hesabında hayranlarının beğenisini kazanmaya devam ediyor. Fenomen isim son olarak süper mini şortuyla ev hallerini paylaştığı pozlarını yayınladı. Evinin bir köşesinde gri eşofman üstü ve süper mini şortuyla poz veren Keech arkasını kameraya dönerek kalçasını ön plana çıkarttı.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

Sosyal medyadaki cesur paylaşım geleneğini bozmayan Keech yine Instagram’ın limitlerini zorlamayı seçti. Fenomen ismin pencerenin hemen önünde çekildi pozu sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.