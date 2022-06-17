Sosyal medya fenomeni Daniella Chavez’in bir kadınla öpüştüğü görüntüler başına bela oldu! “Tehdit edildim"

36 yaşındaki sosyal medya fenomeni Daniella Chavez, bir takipçisinin gece kulübünde arkadaşıyla öpüştüğü anları ifşa edeceğine yönelik tehdidini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Tehdite boyun eğmemek için videoyu Twitter hesabından paylaşan Chavez, “Yaklaşık 20 dakika önce bu video için tehdit aldım. Ben de bu işi kendim yapmaya karar verdim” notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Chavez’in paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Bazı kullanıcılar Chavez’i cesaretinden ve tehdide boyun eğmediği için tebrik ederken bir başka kısım ise yaptığının gereksiz olduğunu savundu.

Şilili model paylaşımında polise şikayette bulunduğunu ve kendisinden izinsiz bir şekilde özel görüntülerinin paylaşılmasına yönelik tehdit aldığını yetkililere bildirdiğini söyledi.



