Sosyal medya fenomeni durmak bilmiyor! Daha önce defalarca uyarıldı.. Savaş müzesinde müstehcen pozları bardağı taşıran son damlı oldu

Singapurlu sosyal medya fenomeni Kiaraakitty, gazını kavanozlayarak sattığı için dikkatleri üzerine çekmişti. İlginç ticari hamlesinin ardından Güney Kore’nin başkenti Seul’de bir sosyal medya canlı yayını sırasında kıyafeti açık bulunduğu için kendisi uyarmaya gelen polis memurlarını gösteren fenomen ismi kimse durduramıyor. Sosyal medyada Kiki kullanıcı adıyla tanınan fenomen isim bu kez Kore Savaşı’nı anlatan bir müzede kameraların karşısına geçti. Kiaraakitty’in paylaşımı kısa sürede eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

“BU BÜYÜK BİR SAYGISIZLIK”

Kural tanımayan fenomen isim ziyaret ettiği müzede savaş gemilere oturdu ve silahları eline alarak poz verdi. Fenomen ismin paylaşımı çok sayıda yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı Kiaraakitty’in gönderisine, “Burası kutsal bir yer. O gemide ölen denizcilere adanmış bir anıt” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu büyük bir saygısızlık” yorumunu ekledi.