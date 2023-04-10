Kıyafeti açık bulunan sosyal medya fenomenini polisler sokak ortasında durdurdu! O anları saniye saniye çekti

Singapurlu Twitch yayıncısı Seul sokaklarında 9 saat süren sosyal medya canlı yayının bir parçasında Koreli iki polis memur tarafından durdurulduğu anları gösterdi. Göğüs dekolteli bir üst ve mantosuyla sokakları gezdiği kareleri canlı yayında takipçileriyle paylaşan Singapurlu fenomen isim bir anda iki polis memur tarafından durduruldu. Paylaşımında Kiaraa tanımadığı bir kişininkıyafetini açık bulduğu için kendisini polise ihbar ettiğini iddia etti.

DEFALARCA KEZ ÖZÜR DİLEDİ

Twitch'te 507.000 takipçiye sahip olan Kiaraa görüntülerde kendisiyle Korece konuşan polis memurlarına ilk olarak Korece bilmediğini söyleyerek cevap verdi. Memurlarla anlaşamaması üzerine polislerin bir çevirmenle konuşması için telefonu uzattığı anlarda canlı yayın sona erdi. Canlı yayın boyunca fenomen isim defalarca kez özür diledi.

Görüntülerin sosyal medyada gündem yaratmasından sonra ise Kiaraa, polislerin kendisine ceza vermediğini ancak kıyafetlerini değiştirmesi konusunda uyardıklarını söyledi.