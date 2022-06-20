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Sosyal medya fenomeni Elizabeth Vasilenko’nun sözleri tepki çekti! “Rusya’da ölmek Ukrayna’dan daha iyi”

20.06.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukraynalı sosyal medya fenomeni Elizabeth Vasilenko, kariyerini ilerletmek için Rusya’ya taşındığını anlattı. 24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin sonrasında sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla dikkatleri çeken Vasilenko, yaptığı gaftan sonra özür diledi.

Sosyal medya fenomeni Elizabeth Vasilenko’nun sözleri tepki çekti! “Rusya’da ölmek Ukrayna’dan daha iyi”

23 yaşındaki TikTok fenomeni Vasilenko, gazeteci Ramina Eskhakza ile yaptığı röportajında Rusya’da ölmenin ülkesine dönmekten daha iyi olacağını söylemişti. Sözlerinin ardından eleştiri yağmuruna tutulan Vasilenko, Ukraynalı takipçileri tarafından vatana ihanetle suçlanmıştı. Yaptığı açıklamadan utandığını dile getiren Vasilenko sözleri için herkesten özür diledi.

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“ÖNCELİKLERİM DEĞİŞTİ”

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Rusya’dan Çek Cumhuriyeti’ne taşındığını anlatan Vasilenko, söylediklerinden utandığını itiraf ederek o zamandan sonra görüşlerinin değiştiğini anlattı. Aylardır nefret yorumları aldığını söyleyen Vasilenko, “Bunun için utanıyorum. Çok fazla nefret yorumu aldım. Söylediklerim bir türlü yakamı bırakmadı. Söylediklerimin özünün gerçekten anlaşıldığını düşünmüyorum. Önceliklerim değişti ve ben artık o sözleri söyleyen insan değilim” dedi.

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Sosyal medyadan kazandığı paranın bir kısmını Ukrayna’daki savaşta gönüllü olarak mücadele eden kişilere gönderdiğini söyleyen Vasilenko, “Ailem orada yaşıyor ve ayrılma planları yok. Sonuna kadar orada kalacaklar. Söylediklerimin hata olduğunun farkındayım. Hepimiz hata yaparız ve gerekirse cezalandırılmaya hazırım” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Rusya Ukrayna
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