Sosyal medya fenomeni Francia James 'Bedava sarılma' tişörtüyle sokak sokak gezdi! Doğum günü kutlaması gündem yarattı

Sosyal medyada yaklaşık 12 milyon takipçisi bulunan Francia James yine sosyal medyanın kurallarını alt üst eden bir doğum günü kutlamasıyla hayranlarının karşısına çıktı.

Fenomen isim doğum gününü kutladığı anlarda kamera karşısına geçti. Doğum günü paylaşımında James, sokakta koşarak bir masaya gelip oturdu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Fenomen isim tişörtünün üzerinde 'Free Hug (Bedava sarılma)" yazısı adeta hayranlarını kucakladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü James'in gönderisini doğum gününü kutlayan mesajlarla doldurdu.







