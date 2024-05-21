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    4. Sosyal medya fenomeni Francia James 'Bedava sarılma' tişörtüyle sokak sokak gezdi! Doğum günü kutlaması gündem yarattı

    Sosyal medya fenomeni Francia James 'Bedava sarılma' tişörtüyle sokak sokak gezdi! Doğum günü kutlaması gündem yarattı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    21.05.2024 11:42
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    Sosyal medyada yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Francia James doğum gününü ilginç bir tişört seçimiyle kutladı. Fenomen ismin iç çamaşır kullanmayı tercih etmedi tişörtünün üzerinde 'Free Hug (Bedava sarılma)" yazısı dikkatleri çekti.

    Sosyal medyada yaklaşık 12 milyon takipçisi bulunan Francia James yine sosyal medyanın kurallarını alt üst eden bir doğum günü kutlamasıyla hayranlarının karşısına çıktı.

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    Fenomen isim doğum gününü kutladığı anlarda kamera karşısına geçti. Doğum günü paylaşımında James, sokakta koşarak bir masaya gelip oturdu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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    Fenomen isim tişörtünün üzerinde 'Free Hug (Bedava sarılma)" yazısı adeta hayranlarını kucakladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü James'in gönderisini doğum gününü kutlayan mesajlarla doldurdu.

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