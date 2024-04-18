Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Sosyal medya fenomeni Francia James bir anda mağazanın ortasında dans etmeye başlayınca kovuldu! Duruma sosyal medyadan isyan etti

    Sosyal medya fenomeni Francia James bir anda mağazanın ortasında dans etmeye başlayınca kovuldu! Duruma sosyal medyadan isyan etti

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    18.04.2024 11:31
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    33 yaşındaki sosyal medya fenomeni Francia James, TikTok üzerinden çekilen dans videolarıyla dalga geçmek için mağazanın ortasında adeta şov yaptı. Fenomen ismin dans ettiği sırada bir mağaza personeli James'in yanına gelerek mağazadan çıkmasını istedi. James mağazadan kovulma anlarını sosyal medyadan paylaşarak duruma isyan etti.

    33 yaşındaki Francia James, müstehcen paylaşımları sayesinde 11.9 milyon Instagram takipçisine ulaştı. Son paylaşımında ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Kolombiya doğumlu fenomen isim bir yapı market mağazasında kamera karşısına geçerek dans etmeye başladı.

    1

    Kırmızı lateksbir elbise ve topuklu ayakkabı tercih eden James'in yanına gelen personel mağazada uygunsuz hareketler sergilediğini söyleyerek çıkmasını istedi. James o anları sosyal medyada, "Başımı belaya sokmadan hemen önce" notunu ekleyerek paylaştı.

    İlginizi Çekebilir

    Marketin ortasında frikik verdi! Kendisini izleyen adamı ifşaladı

    Marketin ortasında frikik verdi! Kendisini izleyen adamı ifşaladı

     Gözaltına alınması durdurmadı! Seksi pozlardan sonra olay dans

    Gözaltına alınması durdurmadı! Seksi pozlardan sonra olay dans

     İç çamaşırlı pozlarıyla devam! Kimse onu durduramıyor

    İç çamaşırlı pozlarıyla devam! Kimse onu durduramıyor

     11 yaşındaki öğrencisini sınıfa kilitleyerek cinsel tacizde bulundu

    11 yaşındaki öğrencisini sınıfa kilitleyerek cinsel tacizde bulundu

     Muz dövmesi viral oldu! Kimse ne olduğunu anlamayamadı

    Muz dövmesi viral oldu! Kimse ne olduğunu anlamayamadı

    Mynet Youtube

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    'Göğüs uçlarım ölüyor' diyerek yardım istedi! "Cinayet mahalli gibi"'Göğüs uçlarım ölüyor' diyerek yardım istedi! "Cinayet mahalli gibi"
    Mahrem yerleri dahi dövmeli! Bakın annesinin tepkisi ne olmuşMahrem yerleri dahi dövmeli! Bakın annesinin tepkisi ne olmuş
    Sınıf arkadaşlarının gözü önünde öğretmenine tokat attıSınıf arkadaşlarının gözü önünde öğretmenine tokat attı
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Francia James
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Bursa'da dehşete düşüren olay! Define ararken mağara çöktü: 3 kişi hayatını kaybetti

    Bursa'da dehşete düşüren olay! Define ararken mağara çöktü: 3 kişi hayatını kaybetti

    Bir il bunu konuşuyor! Seçim sonrasının en ilginç haberi: Belediye araçlarını parçalayıp sattılar

    Bir il bunu konuşuyor! Seçim sonrasının en ilginç haberi: Belediye araçlarını parçalayıp sattılar

    Sınıf arkadaşlarının gözü önünde öğretmenine tokat attı

    Sınıf arkadaşlarının gözü önünde öğretmenine tokat attı

    Başka bir kadınla birlikteyken kız arkadaşına yakalandı! Viral olan görüntüler...

    Başka bir kadınla birlikteyken kız arkadaşına yakalandı! Viral olan görüntüler...

    Yakalayıp üzerine oturdu! Köpekbalığı intikam aldı

    Yakalayıp üzerine oturdu! Köpekbalığı intikam aldı

    Hareketleri uygunsuz bulununca kovuldu! Fenomen tepkisiz kalamadı

    Hareketleri uygunsuz bulununca kovuldu! Fenomen tepkisiz kalamadı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    "Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

    "Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

    Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.