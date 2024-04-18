Sosyal medya fenomeni Francia James bir anda mağazanın ortasında dans etmeye başlayınca kovuldu! Duruma sosyal medyadan isyan etti

33 yaşındaki Francia James, müstehcen paylaşımları sayesinde 11.9 milyon Instagram takipçisine ulaştı. Son paylaşımında ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Kolombiya doğumlu fenomen isim bir yapı market mağazasında kamera karşısına geçerek dans etmeye başladı.
Kırmızı lateksbir elbise ve topuklu ayakkabı tercih eden James'in yanına gelen personel mağazada uygunsuz hareketler sergilediğini söyleyerek çıkmasını istedi. James o anları sosyal medyada, "Başımı belaya sokmadan hemen önce" notunu ekleyerek paylaştı.