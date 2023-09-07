Sosyal medya fenomeni Francia James’in ilginç kavgası! Kıyafetlerini çıkarttı... Tüm vücudunu boyayıp Örümcek Adam’a çevirdi

Sosyal medyada 11 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Francia James yine hayranlarını şaşırtan bir paylaşıma imza attı. Sosyal medyada birbirinden ilginç skeçleriyle sevenlerini gülümseten James yine geleneğini bozmadı. Florida’daki evinin bahçesinde Örümcek Adam parodosi gerçekleştiren James, kıyafetlerini çıkartarak vücudunun tamamını boyamayı seçti.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ TOPLADI

Fenomen isimle aynı kıyafeti giyen bir başka oyuncu ve yeşil bir takım elbiseli adamın eşlik ettiği dövüş sahnesi görüntüleri sosyal medyada gündem yarattı. Fenomen isim gönderisine, “Yeni Marvel filmi için hazırlanıyorum” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde James’in güzelliğini ve yaratıcılığını öven yorumlar peşi sıra geldi.