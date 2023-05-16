Yetişkin film yıldızı Reislin yine sosyal medyanın nabzını yükseltti! Duştan çıkar çıkmaz tanga iç çamaşırıyla şov yaptı

Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Reislin yine hayranlarını heyecanlandıran bir paylaşımla sevenlerinin karşısına çıktı. Instagram’da yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim banyoda kapı aralığından çekilen bir pozunu paylaştı. Duşta buhar olan aynanın karşısında tanga iç çamaşırıyla poz veren fenomen ismin gönderisi tam not aldı.

BEĞENİ BUTONU ÇÖKTÜ

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımında Reislin’in gönderisi kısa sürede beğeni rekoru kırdı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Reislin’in gönderisine güzelliğini öven yorumlar yaparak destek oldu.