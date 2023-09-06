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    4. Sosyal medya fenomeni Alexis Mucci kıyafeti uygunsuz bulunca eleştiri oklarının hedefi oldu! “Çocuklar var” yorumu yağdı

    Sosyal medya fenomeni Alexis Mucci kıyafeti uygunsuz bulunca eleştiri oklarının hedefi oldu! “Çocuklar var” yorumu yağdı

    06.09.2023 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    35 yaşındaki sosyal medya fenomeni Alexis Mucci, bir suşi restoranında yemek yediği sırada çekilen bir gönderisini sosyal medyadan paylaşınca eleştiri oklarının hedefi oldu. Fenomen ismin iç çamaşırıyla yemek yediği anlara, “Çocukların olduğu bir yerde böyle bir kombine gerek yok” yorumu yapıldı.

    Sosyal medyada 7.5 milyon takipçisiyle cesur pozlarını paylaşan Alexis Mucci son dönemde eleştirilerin odağına yerleşti. Son olarak bir suşi restoranında yemek yediği anlarda çekilen pozlarını paylaşan Mucci, sadece sütyenle yemek yediği için kullanıcılar tarafından eleştirildi.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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    Sosyal medyada 211 binden fazla beğeni alan gönderisinde Mucci, yemek çubuklarıyla suşi yerken görülüyor. Hayranlarına yemek çubuklarını doğru kullanıp kullanmadığını soran Mucci, kullanıcılardan kıyafetlerine yönelik olarak yorumlar aldı.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Restoranda sutyenle yemek yemek ilk iş yasaktır, halka açık bir yerdesiniz ve ceza almanız gerekir! Çocuklu aileler olabilir! Biraz utanmanız yok mu?” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bunu kendine neden yapıyorsun?” yorumunu ekledi.

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