Sosyal medya fenomeni Alexis Mucci kıyafeti uygunsuz bulunca eleştiri oklarının hedefi oldu! “Çocuklar var” yorumu yağdı

Sosyal medyada 7.5 milyon takipçisiyle cesur pozlarını paylaşan Alexis Mucci son dönemde eleştirilerin odağına yerleşti. Son olarak bir suşi restoranında yemek yediği anlarda çekilen pozlarını paylaşan Mucci, sadece sütyenle yemek yediği için kullanıcılar tarafından eleştirildi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medyada 211 binden fazla beğeni alan gönderisinde Mucci, yemek çubuklarıyla suşi yerken görülüyor. Hayranlarına yemek çubuklarını doğru kullanıp kullanmadığını soran Mucci, kullanıcılardan kıyafetlerine yönelik olarak yorumlar aldı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Restoranda sutyenle yemek yemek ilk iş yasaktır, halka açık bir yerdesiniz ve ceza almanız gerekir! Çocuklu aileler olabilir! Biraz utanmanız yok mu?” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bunu kendine neden yapıyorsun?” yorumunu ekledi.