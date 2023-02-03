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Sosyal medya fenomeni Francia James, lüks spor arabasıyla şov yaptı! Sırılsıklam havuzdan çıkıp hiçbir şey olmamış gibi yürüdü

03.02.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

32 yaşındaki sosyal medya fenomeni Francia James, Florida’daki bir evin bahçesinde spor arabasıyla şov yaptı. Evinin havuzuna bir spor arabanın çarptığını iddia ettiği sosyal medya paylaşımında James, hayranlarının araba kullanmasını değerlendirmesini istedi. James’in gönderisi eğlenceli anlar yaşattı.

Sosyal medyada 11 milyon takipçisi bulunan fenomen isim Francia James yaptığı eğlenceli paylaşımlara bir yenisini daha ekleyerek hayranlarının yüzünü güldürdü. James’in Florida’daki bir yüzme havuzunda lüks spor arabasıyla çektiği video sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. 32 yaşındaki fenomen isim ön kısmı havuzun suyuna değen spor arabasından çıktı ve tamamen ıslak bir şekilde yürümeye devam etti.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI ANLAM VEREMEDİ

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Havuzdan dışarı çıkar çıkmaz silkelenen ve elinde bir çift ayakkabı olmasına rağmen yalın ayak yürümeye devam edden James hiçbir şey olmamış gibi hareket etti. James gönderisine, “Ben iyi bir şoförüm, peki ya sen?” notunu ekledi.

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Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı gönderiye anlam veremediklerini ifade ederken diğer bir kısmı ise James’in mizah anlayışını övmek için adeta yorumlara akın etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Sana ceza veren polis olmak istiyorum” yorumun ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu tamamen benim. Nasıl ehliyetim var bilmiyorum” yorumunu yaptı.

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sosyal medya Francia James

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