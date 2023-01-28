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Sosyal medya fenomeni Francia James süper mini şortuyla akılları karıştırdı! “Külot mu şort mu?”

28.01.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Francia James Instagram’dan yaptığı yeni paylaşımıyla hayranlarını adeta ikiye böldü. Sosyal medyada 11 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim süper mini şortu ve transparan iç çamaşırı kombiniyle tartışmaların fitilini ateşledi.

Sosyal medya fenomeni Francia James süper mini şortuyla akılları karıştırdı! “Külot mu şort mu?”

Sosyal medyadan yaptığı cesur pozlarıyla dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Francia James, yine limitleri zorlamayı tercih etti. Otobüste, trende, uçakta hatta sokak ortasında iç çamaşırıyla dolaştığı anları sosyal medya hesabından paylaşan James, bu kez bir kot şort ve sütyen kombiniyle sevenlerinin karşısına çıktı. Ancak cimri şortu ve transparan iç çamaşırı eleştiri oklarının hedefi olmasına neden oldu.

ANLAM VEREMEDİLER

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32 yaşındaki sosyal medya fenomeni James, çöl kombinindeki detaylarla sevenlerini heyecanlandırmayı başardı. Fenomen isim transparan dantelli iç çamaşırı ve iki tarafı lastikli minik kot küloduyla çöl havasını cesur bir kovboy kombininde yansıttı.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı “Çöl ne kadar da sıcakmış” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Külot mu şort mu?” yorumunu yaptı.

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sosyal medya Francia James

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