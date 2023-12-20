Sosyal medya fenomeni Francia James taksiye tamamen çıplak bindi! Taksi şoförü ne olduğunu anlayamadı

33 yaşındaki sosyal medya fenomeni Francia James hayranlarının karşısına yine cesur bir gönderiyle çıkmayı tercih etti. Fenomen isim vücut boyasından başka bir şey giymeden taksi çağırırken çekilmiş anları paylaştı.

Vücut boyalarıyla tamamen çıplak bir şekilde taksiye binen James'in gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı. O anlarda taksi şoförünün şaşkınlığını gizleyememesi sosyal medya takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü James'in cesur paylaşımını tebrik etmeyi seçti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Sana bayıldım" notunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Her zaman mükemmelsin" yorumunu yaptu.