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    4. Sosyal medya fenomeni Francia James taksiye tamamen çıplak bindi! Taksi şoförü ne olduğunu anlayamadı

    Sosyal medya fenomeni Francia James taksiye tamamen çıplak bindi! Taksi şoförü ne olduğunu anlayamadı

    20.12.2023 14:19 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar sayesinde 11 milyonu aşkın dünya geneline yayılan bir takipçi kitlesi bulunan fenomen Francia James hayranlarını şaşkına çevirmeye devam ediyor. Fenomen isim son olarak kıyafetlerini çıkartarak tamamen vücut boyasıyla bedenini kapladı. Çıplak şekilde taksiye binen James'in gönderisi hayranlarının beğeni topladı.

    Sosyal medya fenomeni Francia James taksiye tamamen çıplak bindi! Taksi şoförü ne olduğunu anlayamadı

    33 yaşındaki sosyal medya fenomeni Francia James hayranlarının karşısına yine cesur bir gönderiyle çıkmayı tercih etti. Fenomen isim vücut boyasından başka bir şey giymeden taksi çağırırken çekilmiş anları paylaştı.

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    Vücut boyalarıyla tamamen çıplak bir şekilde taksiye binen James'in gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı. O anlarda taksi şoförünün şaşkınlığını gizleyememesi sosyal medya takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü James'in cesur paylaşımını tebrik etmeyi seçti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Sana bayıldım" notunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Her zaman mükemmelsin" yorumunu yaptu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Francia James
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