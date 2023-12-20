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    4. Sosyal medya fenomeni Arabella Chi vücut hatlarını ortaya çıkartan transparan elbisesiyle şov yaptı! Elbisesi balık ağına benzetildi

    Sosyal medya fenomeni Arabella Chi vücut hatlarını ortaya çıkartan transparan elbisesiyle şov yaptı! Elbisesi balık ağına benzetildi

    20.12.2023 13:28 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yaptığı birbirindne cesur paylaşımları sayesinde dikkatleri üzerine çeken Arabella Chi Instagram'ın topluluk kurallarını zorlamaya devam ediyor. Fenomen isim son olarak tamamen transparan detaylardan oluşan bir elbiseyle sevenlerinin karşısına çıktı. Chi'nin elbisesi bazı kullanıcılar tarafından balık ağına benzetilirken bazıları tarafından ise beğenildi.

    Sosyal medya fenomeni Arabella Chi vücut hatlarını ortaya çıkartan transparan elbisesiyle şov yaptı! Elbisesi balık ağına benzetildi

    Sosyal medyada 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Arabella Chi, hayranlarının beğenisini toplayan cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek adından söz ettirmeyi başardı. Fenomen isim son olarak bir havuzun başında beyaz bir elbiseyle poz verdi. Chi'nin paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.

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    Sosyal medya fenomeni Chi'nin vücut hatlarını ortaya çıkartan transparan elbisesiyle verdiği poz bazı hayranlarının beğenisini toplarken bazı hayranları ise modelini balık ağına benzeterek eleştirdi.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Mükemmel bir enerji" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Modanın balık ağına dönmesi çok ilginç" yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Arabella Chi
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