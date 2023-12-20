Sosyal medya fenomeni Arabella Chi vücut hatlarını ortaya çıkartan transparan elbisesiyle şov yaptı! Elbisesi balık ağına benzetildi

Sosyal medyada 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Arabella Chi, hayranlarının beğenisini toplayan cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek adından söz ettirmeyi başardı. Fenomen isim son olarak bir havuzun başında beyaz bir elbiseyle poz verdi. Chi'nin paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.

Sosyal medya fenomeni Chi'nin vücut hatlarını ortaya çıkartan transparan elbisesiyle verdiği poz bazı hayranlarının beğenisini toplarken bazı hayranları ise modelini balık ağına benzeterek eleştirdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Mükemmel bir enerji" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Modanın balık ağına dönmesi çok ilginç" yorumunu ekledi.