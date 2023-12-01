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    4. Efsanevi futbolcunun model kızından çırılçıplak küvet pozu geldi! Sosyal medyada yer yerinden oyandı

    Efsanevi futbolcunun model kızından çırılçıplak küvet pozu geldi! Sosyal medyada yer yerinden oyandı

    01.12.2023 10:31 | Son Güncelleme:
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    Chelsea takımının eski Fransız yıldızı Frank Leboeuf'un model kızı Jade Leboeuf sosyal medyadan yaptığı paylaşımıyla hayranlarının hayal gücüne pek bir şey bırakmadı. Ünlü model banyosunda poz verirken küvete çıplak bir şekilde girdiği anları hayranlarıyla paylaştı. Fenomen ismin pozu kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

    Eski Chelsea yıldızı Frank Leboeuf'un model kızı Jade Lebouf sosyal medyada kıyafetleriyle vedalaşarak verdiği pozla adından söz ettirmeyi başardı. Jade, Instagram'ın topluluk kurallarına meydan okurcasına verdiği pozunda tamamen çıplak kalarak kameraya arkası dönük bir şekilde küvete oturdu. Fenomen ismin pozu hayranlarının kalp atışlarını yükseltti.

    SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

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    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken pozuna Jade, "Hafta sonu heyecanı. Bu hafta sonu ne planladın?" notunu ekledi. Fenomen ismin güzelliğini öven yorumlar da gönderideki yerini alırken hayranları adeta beğeni butonunu çökertti.

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    Sosyal medya kullanıcılarının beğeni yağmuruna tuttuğu gönderisine bir kullanıcı, "Babasının yorumunu görmek için bekliyorum" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten ilham vericisin" yorumunu ekledi.

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