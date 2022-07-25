Sosyal medya fenomeni hamilelik fotoğraflarını satarak servet kazanıyor! “En iyi anneyim”

Danimarka’da yaşayan sosyal medya fenomeni Fie Laursen Youtube’da ürettiği içerikler sayesinde kısa sürede popüler olmayı başardı. Sosyal medya kariyerine yetişkinlere yönelik olarak paylaşım yapılan bir platformda devam eden Laursen, hamilelik pozlarının en büyük gelir kaynağı olduğunu itiraf etti. 2022 yılının başlarında doğum yaparak oğlunu kucağına almasına rağmen Laursen hala gebelik döneminde çekildiği fotoğraflarını satıyor.

1 YILINI PLANLADI

Doğumundan sonraki 1 yıl boyunca hamilelik pozlarını satmaya devam edecek kadar stok görselinin bulunduğunu ifade eden Laursen, “En iyi anneyim. Çocuğum geleceğini düşündüğüm için stoklu bir şekilde ilerledim. Oğlumdan önce keşfettiğim tüm çarpık yollar iyi bir anne olmamı sağladı” dedi.



