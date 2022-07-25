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Sosyal medya fenomeni hamilelik fotoğraflarını satarak servet kazanıyor! “En iyi anneyim”

25.07.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Danimarka’da yaşayan 26 yaşındaki sosyal medya fenomeni Fie Laursen, artık hamile olmamasına rağmen gebelik dönemine ait fotoğraflarını sosyal medyadan satarak bir servet kazanmayı başardı. 200 bin Instagram takipçisi bulunan Laursen, hayranlarının hamilelik pozlarına yoğun bir ilgi gösterdiğini söyledi.

Sosyal medya fenomeni hamilelik fotoğraflarını satarak servet kazanıyor! “En iyi anneyim”

Danimarka’da yaşayan sosyal medya fenomeni Fie Laursen Youtube’da ürettiği içerikler sayesinde kısa sürede popüler olmayı başardı. Sosyal medya kariyerine yetişkinlere yönelik olarak paylaşım yapılan bir platformda devam eden Laursen, hamilelik pozlarının en büyük gelir kaynağı olduğunu itiraf etti. 2022 yılının başlarında doğum yaparak oğlunu kucağına almasına rağmen Laursen hala gebelik döneminde çekildiği fotoğraflarını satıyor.

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1 YILINI PLANLADI

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Doğumundan sonraki 1 yıl boyunca hamilelik pozlarını satmaya devam edecek kadar stok görselinin bulunduğunu ifade eden Laursen, “En iyi anneyim. Çocuğum geleceğini düşündüğüm için stoklu bir şekilde ilerledim. Oğlumdan önce keşfettiğim tüm çarpık yollar iyi bir anne olmamı sağladı” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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