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Sosyal medya fenomeni hayranlarından evlilik teklifi yağdığını söyledi! “Kimseye evet demiyorum”

13.06.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralyalı sosyal medya fenomeni Lucy Banks, takipçilerinin isteklerinin her geçen gün arttığını söyledi. Sosyal medyadaki mesaj kutusunun evlilik teklifleriyle dolduğunu ifade eden Banks, kimseye evet demediğini söyledi.

Sosyal medya fenomeni hayranlarından evlilik teklifi yağdığını söyledi! “Kimseye evet demiyorum”

Sosyal medyada içerik üretmek için bankacılık işinden vazgeçtiğini dile getiren Banks, yeni işi sayesinde gelirinin kısa sürede arttığını söyledi. Sosyal medyada seksi fotoğraf ve videolarını satarak para kazandığını ifade eden Banks, hayranlarından tuhaf istekler aldığını söyledi. Özellikle kendisiyle evlenmek isteyen hayranlarının mesajlarına şaşırdığını vurgulayan Banks, “20’den fazla evlilik teklifi aldım. Bu insanlarla bağlantı kurduğumu bilmek gerçekten harika. Gerçekten samimi ve özel bir şeyler paylaşıyoruz. Evlilik teklifi almak her zaman gurur vericidir” dedi.

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“KİMSEYE EVET DEMİYORUM AMA...”

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İşinin insanların gözünde önyargı yarattığından söz eden Banks, “Çocuklarımın zarar göreceği bir noktaya gelirse sosyal medyayı bırakmayı düşünebilirim. Ancak ailemin desteği bunu daha fazla sürdürebileceğim anlamına geliyor. Hayatımın diğer yönlerini etkilemiyor. Özellikle evlilik teklifleri beni gülümsetiyor. Kimseye evet demiyorum ama beğenilmek gerçekten güzel bir duygu” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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