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Sosyal medya fenomeni ilişki kriterlerini açıkladı! “Benimle sevgili olmak için büyük sınavı geçmeleri gerekiyor”

05.05.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan yaptığı vesur pozlarıyla adından sıklıkla söz ettiren Laurie, ilişki kriterlerini belirlediğini söyledi. Sevgili adayları için özel bir sınav hazırladığını ifade eden Laurie, “Beklentilerimi karşılayıp karşılamadıklarını görmek için onlara sınav yapıyor. Benimle sevgili olmak için büyük sınavı geçmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya fenomeni ilişki kriterlerini açıkladı! “Benimle sevgili olmak için büyük sınavı geçmeleri gerekiyor”

Fransız sosyal medya fenomeni Laurie, gerçek aşkı bulabilmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Fenomen isim erkeklerin sürekli olarak kendisine benzer bir şekilde yaklaşmasından dert yanarak, “İlk başta her şey mükemmel ancak beklentiler devreye girdiğinde işler karışıyor. İdeal eşimi henüz bulamadım. Daha fazla zaman kaybetmemek için bir sınav hazırladım. Böylece en başından karşımdaki kişiyi tanıma fırsatı buluyorum” dedi.

“SORULARIM ÇOK BASİT”

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Hazırladığı sınavda sorulara kendisinin de cevap verdiğini söyleyen Laurie, “Sorularım çok basit. Tüm cevaplarımı verdim ve benimle yanıtları eşleşen bir insanla tanışmayı bekliyorum. Gerçekten inanılmaz bir deneyim ve çok heyecanlı” ifadelerini kullandı.

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