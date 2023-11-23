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    4. Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval duştan çıkar çıkmaz paylaştı! Havlulu pozuyla yer yerinden oynadı

    Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval duştan çıkar çıkmaz paylaştı! Havlulu pozuyla yer yerinden oynadı

    23.11.2023 10:02 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan Julia Sandoval geleneğini bozmadı ve hayranlarının karşısına yine son derece cesur bir pozla çıktı. Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımında Sandoval duştan çıktığı anları hayranlarına gösterdi.

    Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede hayranlarının beğenisini kazanarak dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine ulaşan Julia Sandoval limitleri zorlamaya devam ediyor. Son olarak Sandoval Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımında duştan yeni çıktığı bir pozunu yayınladı.

    SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ TOPLADI

    KAPAK789

    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken pozunda Julia Sandoval banyosunda vücudu ve başı havluyla sarılı olarak kamera karşısına geçti. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.

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