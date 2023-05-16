Sosyal medya fenomeni Karina Irby, kilo kaybını göstermek için yarı çıplak poz verdi! Göğüslerini elleriyle kapattı

Kendisine ait bir yüzme kıyafetleri markası bulunan Karina Irby, sosyal medyadan sık sık beden olumlamasına yönelik yaptığı paylaşımlarla tanınıyor. Kadınların kendi bedenlerinde mutlu olması gerektiğini savunarak beden pozitifliğini savunan paylaşımlar yapan Irby, son olarak kilo verme sürecini hayranlarıyla paylaştı. Fenomen isim kilo vermeden önce ayna karşısında çekilen bir pozu ile kilo verdikten sonra ayna karşısında çekilen bir pozunu yanyana koydu.

SIRLARINI PAYLAŞTI

130 günlük bir diyet programına başladığını ve şekeri tamamen hayatından çıkarttığını ifade eden Irby, “130 gün işlenmiş şekersiz yaşadım. Bu benim kişisel artılarım ve eksilerim. Büyük ölçüde şişkinliğim azaldı. İşlenmiş şekeri kestim ve aşırı yeme kaygım üzerindeki rahatlığım üzerinde çalıştım. İtiraf etmem gerekir ki çikolata yemeyi çok özlüyorum” dedi.