Sosyal medya fenomeni Karina Irby, poz verme hilesini kullanarak saniyeler içinde vücudunu değiştirebildiğini gösterdi

Sosyal medyada filtre ve photoshop uygulamaları nedeniyle kişilerin olduklarından daha farklı göründüğünü belirten Irby, yaratılan özgüvensizliği yıkmak için sıklıkla en doğal hallerini paylaşıyor. Avustralyalı güzellik ve bikini markası sahibi, 1.2 milyon takipçisine kendi bedenlerini sevmeleri için filtre ve photosop uygulamalarından uzak pozlarını yayınlıyor. En son gönderisinde Karina, poz vermenin vücudunuzu saniyeler içinde nasıl değiştirebileceğini bir klipte paylaştı.

“BÜTÜN VÜCUDUNUZU SEVİN”

Doğru poz, ışık ve açı sayesinde insanların mükemmele yakın fotoğraflara sahip olabileceğini dile getiren Irby, havuzun içinde bikinisiyle kamera karşısına geçti. Vücudun ani bir şekilde dönüştürülebileceğini ifade eden Irby, poz boyunca nefesini tuttu ve tamamen dik bir şekilde gülümsedi. Instagram yıldızı daha sonra nefesini verdi ve birkaç saniye içinde fiziğini değiştirerek rahat bir poz verdi.

Vücutların benzersiz birer hazine olduğunu savunan Irby gönderisine, “Hızlı vücut dönüşümleri bir fotoğraf yakalamaz. ütfen birinin Instagram'daki seksi fotoğrafına aşırı derecede odaklanmayın. Çünkü anlayabileceğiniz gibi, saniyeler sonra tamamen farklı bir görünüm ortaya çıkıyor” notunu ekledi.



