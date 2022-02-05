Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medya fenomeni Karina Irby, poz verme hilesini kullanarak saniyeler içinde vücudunu değiştirebildiğini gösterdi

Sosyal medya fenomeni Karina Irby, poz verme hilesini kullanarak saniyeler içinde vücudunu değiştirebildiğini gösterdi

05.02.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada beden pozitifliğini savunan paylaşımları sayesinde kısa süre dikkatleri üzerine çeken Karina Irby, doğru pozla birlikte vücudunun saniyeler içinde nasıl değişebildiğini takipçilerine gösterdi. Sosyal medyada yaratılan kusursuz güzellik kalıplarına meydan okuyan Irby, hayranlarına kendi vücutlarını kucaklamalarını söyledi.

Sosyal medya fenomeni Karina Irby, poz verme hilesini kullanarak saniyeler içinde vücudunu değiştirebildiğini gösterdi

Sosyal medyada filtre ve photoshop uygulamaları nedeniyle kişilerin olduklarından daha farklı göründüğünü belirten Irby, yaratılan özgüvensizliği yıkmak için sıklıkla en doğal hallerini paylaşıyor. Avustralyalı güzellik ve bikini markası sahibi, 1.2 milyon takipçisine kendi bedenlerini sevmeleri için filtre ve photosop uygulamalarından uzak pozlarını yayınlıyor. En son gönderisinde Karina, poz vermenin vücudunuzu saniyeler içinde nasıl değiştirebileceğini bir klipte paylaştı.

Arabasının bagajında uyuyan çıplak adamı görünce şoke oldu! “Tam iki gündür uyuyormuş”Arabasının bagajında uyuyan çıplak adamı görünce şoke oldu! “Tam iki gündür uyuyormuş”

“BÜTÜN VÜCUDUNUZU SEVİN”

1

Doğru poz, ışık ve açı sayesinde insanların mükemmele yakın fotoğraflara sahip olabileceğini dile getiren Irby, havuzun içinde bikinisiyle kamera karşısına geçti. Vücudun ani bir şekilde dönüştürülebileceğini ifade eden Irby, poz boyunca nefesini tuttu ve tamamen dik bir şekilde gülümsedi. Instagram yıldızı daha sonra nefesini verdi ve birkaç saniye içinde fiziğini değiştirerek rahat bir poz verdi.

Vücutların benzersiz birer hazine olduğunu savunan Irby gönderisine, “Hızlı vücut dönüşümleri bir fotoğraf yakalamaz. ütfen birinin Instagram'daki seksi fotoğrafına aşırı derecede odaklanmayın. Çünkü anlayabileceğiniz gibi, saniyeler sonra tamamen farklı bir görünüm ortaya çıkıyor” notunu ekledi.

Herkesi şaşırttı! Birlikte olduğu erkeklerin penisini ölçmek için koluna cetvel dövmesi yaptırdıHerkesi şaşırttı! Birlikte olduğu erkeklerin penisini ölçmek için koluna cetvel dövmesi yaptırdı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yemeğine mayonez döken arkadaşını feci şekilde öldürdüYemeğine mayonez döken arkadaşını feci şekilde öldürdü
Babası müstehcen sitede abonesiymiş! Annesinin sesi...Babası müstehcen sitede abonesiymiş! Annesinin sesi...
Bunu hep yapıyorlar! Bu sefer tamamen çırılçıplak paylaştılarBunu hep yapıyorlar! Bu sefer tamamen çırılçıplak paylaştılar
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünyanın en büyük kalçasını istedi! Öyle şeyler yaptı ki...

Dünyanın en büyük kalçasını istedi! Öyle şeyler yaptı ki...

Dekolte hilesini paylaştı! “Daha büyük göstermek için...”

Dekolte hilesini paylaştı! “Daha büyük göstermek için...”

Erkeklerin penisini ölçmek için yaptığı şey şaşkına çevirdi

Erkeklerin penisini ölçmek için yaptığı şey şaşkına çevirdi

Kezzap atma sahnesi nefesleri kesti! İlk fragman geldi

Kezzap atma sahnesi nefesleri kesti! İlk fragman geldi

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en büyük kalçasını istedi! Öyle şeyler yaptı ki...

Dünyanın en büyük kalçasını istedi! Öyle şeyler yaptı ki...

Elektrik faturasını gösterince...

Elektrik faturasını gösterince...

Çocuk sayısı şaşırttı! “Dünyanın en üretken sperm donörüyüm”

Çocuk sayısı şaşırttı! “Dünyanın en üretken sperm donörüyüm”

Yemeğine mayonez döken arkadaşını feci şekilde öldürdü

Yemeğine mayonez döken arkadaşını feci şekilde öldürdü

Kabızlık kâbusunuz olmasın! İşte reçetesi

Kabızlık kâbusunuz olmasın! İşte reçetesi

Bakıcısından şoke eden ihmal iddiası! Miras kalan yeğeni...

Bakıcısından şoke eden ihmal iddiası! Miras kalan yeğeni...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.