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Sosyal medya fenomeni Lou Feraherstone cinsellik itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi! “Bir penis fotoğrafı görünce tüm hayatım değişti”

10.04.2023 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada kadınların cinsellik konusunda daha açık konuşması gerektiğini savunarak dikkatleri üzerine çeken 52 yaşındaki fenomen Lou Featherstone yaşlanmaya resmen meydan okuyor. Cinsellik konusunda cesur bir yaklaşımı olduğunu ifade eden Featherstone yaptığı itirafla yeniden gündem yarattı.

Sosyal medya fenomeni Lou Feraherstone cinsellik itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi! “Bir penis fotoğrafı görünce tüm hayatım değişti”

52 yaşındaki sosyal medya fenomeni Lou Featherstone yıllarını mutlu ama cinsiyetlerin olmadığı ‘cinsiyetsiz’ evliliğinde geçirdikten sonra hayatını bir fotoğraf karesinin değiştirdiğini söyledi. 50’li yaşlarında hayata daha cesur, bağlı ve mutluluk dolu geri döndüğünü ifade ederek sosyal medyadan yaşlılığa meydan okuduğunu gösteren Featherstone, kadınların yaşlarıyla ve bedenleriyle mutlu olmasına ilham vermek istediğini belirtti.

“EVLİLİĞİMDE ÇOK MUTLUYDUM AMA...”

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Cinselliğin toplumsal bir tabu olarak kabul edilmemesi gerektiğini savunan Featherstone, Instagram’daki 63 bin takipçisine dolu dolu yaşadığı hayatından kesitler sunuyor. Bir oğlu olan Featherstone, hayatı boyunca borçlarla uğraştıktan, sancılı boşanma sürecinden, meponozdan ve yaşadığı bir sürü zorluktan sonra hayatını değiştirmeye karar verdiği anını anlattı.

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Kocasının işi nedeniyle New York’a taşındıklarında kendisini büyük bir çıkmazın ortasında bulduğunu ifade eden Featherstone, “Oraya gittiğimde kocamın bakmakla yükümlü olduğu biri haline geldim. Çalışma vizem yoktu ve bu yüzden tüm gün evde oturup onu mutlu etmek için çabalayan bir kişiye dönüştüm. 20 yıl boyunca evliliğimde çok mutluydum ama cinsiyetsizdi. Sosyal medyada şimdi adını bile hatırlamadığım bir adamın gönderdiği penis fotoğrafıyla tüm hayatım değişti. İçinde olmak istemediğim evliliğin bu olduğunu anladım. Ben kadın ve cinsiyetimi çok seviyorum” diye konuştu.

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sosyal medya penis cinsel organ

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