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Yetişkin film yıldızı Mia Malkova’dan nefes kesen pozlar! Beyaz gömleğinin altına hiçbir şey giymeden poz verdi

28.10.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Mia Malkova sosyal medya hesabından hayranlarını heyecanlandıran bir paylaşıma daha imza attı. Instagram hesabındaki 11.1 milyon takipçisiyle seksi pozlarını paylaşan ünlü isim bu kez beyaz bir gömlek giyerek kamera karşısına geçti. Beyaz gömleğinin altına hiçbir şey giymemeyi tercih eden Malkova’nın paylaşımı sosyal medyayı salladı.

Yetişkin film yıldızı Mia Malkova’dan nefes kesen pozlar! Beyaz gömleğinin altına hiçbir şey giymeden poz verdi

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan yetişkin film yıldızı Mia Malkova Instagram’dan yaptığı yeni paylaşımla sevenlerinden tam not aldı. Sıklıkla sosyal medyada cesur paylaşımlar yaparak adından söz ettiren Malkova bu kez beyaz bir gömlek giyerek takipçilerinin karşısına çıktı. Beyaz gömleğinin altına hiçbir şey giymeden poz verdiği anları paylaşan 29 yaşındaki Malkova’nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.

“SICACIK HİSLER”

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Evinin salonundaki bir koltukta beyaz gömleğiyle poz verne Malkova gönderisine, “Sıcacık hisler” notunu ekledi. Malkova’nın gönderisine ünlü isimler de yorum yapmayı ihmal etmedi.

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Sosyal medyadaki cesur pozlarıyla dikkatleri çeken Lyna Perez Malkova’nın gönderisine “Bir melek” yorumunu yaptı. Sosyal medya fenomeni Violet Summer ise gönderiye, “Çok çekicisin Mia” yorumunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Mia Malkova

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