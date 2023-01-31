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Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot hayranlarını klozetin üzerinde karşıladı! Şortunu ve iç çamaşırını indirip...

31.01.2023 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yaklaşık 10 milyon takipçisi bulunan fenomen isim Mathilde Tantot, Instagram’da hayranlarını şaşırtan bir paylaşıma imza attı. Kosta Rika tatilinden çekilen pozlarını paylaşan Tantot, son olarak ise tuveletini yaptığı anları yayınladı. Tantot’un paylaşımı kısa sürede şaşkınlık yarattı.

Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot hayranlarını klozetin üzerinde karşıladı! Şortunu ve iç çamaşırını indirip...

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar sayesinde kısa sürede fenomen dönüşen Mathilde Tantot, son pozuyla hayranlarını şaşkına çevirdi. Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlara bir yenisini daha ekleyen fenomen isim bu kez tuvaletini yaptığı anları paylaştı. Tantot’un gönderisi kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.

KİMSE ANLAM VEREMEDİ

kapak tuvalet

Fransız fenomenin gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü duruma anlam veremediklerini ifade ederken Instagram adeta beğenenler ve beğenmeyenler olarak ikiye bölündü.

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sosyal medya Instagram

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