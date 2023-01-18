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Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot pozlarıyla nabızları yükseltti! Balkon paylaşımı olay yarattı

18.01.2023 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın sevilen isimlerinden Mathilde Tantot son paylaşımıyla hayranlarını heyecanlandırmayı başardı. Madrid’teki balkonunda hem transparan hem de tanga formundaki mayosuyla poz veren Tantot’un paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın ilgisini çekmeyi başardı.

Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot pozlarıyla nabızları yükseltti! Balkon paylaşımı olay yarattı

Instagram fenomeni Mathilde Tantot, son paylaşımıyla adeta nefesleri kesti. Fransız fenomen, Madrid’teki evinin balkonunda poz veren Tantot, transparan bir mayo tercih etti. Güneşin yüzüne vurduğu fenomen isim demirlere dayanarak kameraya arkasını döndüğünde yürekleri hoplattı. Gönderi kısa sürede 816 bin beğeni toplarken fenomen ismin pozlarına adeta yorum yağdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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Fransız fenomen Tantot’un gönderisi hayranlarından tam not alırken kısa sürede binlerce yorum topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşti.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “İnanılmaz genler” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekten bu kadar güzel olmak zorunda mısın?” yorumunu ekledi.

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sosyal medya mathilda

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