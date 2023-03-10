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Sosyal medya fenomeni mayo seçimiyle şaşkına çevirdi! Çıplak zannettiler...

10.03.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Diana Sirkoi, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlar sayesinde kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Büyük beden model kadınların kendi vücut ölçüleri içinde rahat hissetmeleri için sosyal medya hesaplarından beden pozitifliğine yönelik paylaşımlar yapıyor. Fenomen isim son olarak havuzun içinde çekilen bir pozuyla gündem yarattı.

Sosyal medya fenomeni mayo seçimiyle şaşkına çevirdi! Çıplak zannettiler...

Büyük beden sosyal medya fenomeni Diana Sirkoi Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Beden pozitifliğini savunan 26 yaşındaki fenomen isim optik ilüzyon yaratan mayosuyla sevenleri gülümseten bir paylaşıma imza attı. Fenomen isim beden ölçülerini eleştirenlere tamamen çıplak vücut şeklinde tasarlanan mayosuyla boy göstererek meydan okudu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

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Sosyal medya paylaşımı kullanıcıların dikkatini çeken Sirko’nun mayosu bazılarının beğenisi kazanırken bazıları ise aşırı görünümü nedeniyle şaşkına döndü. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Bundan hoşlanmadım. Gerçekten anlamsız. Çıplak olmak istiyorsan ol” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu çılgınca, bence hiç güzel değil” dedi. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “İnanılmaz bir şekilde gerçek görünüyor” yorumunu ekledi.

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sosyal medya

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