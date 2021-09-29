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Sosyal medya fenomeni Megan Rose Lane, önce seksi bir pozunu paylaştı! Sonra doğal hali görenleri şoke etti

29.09.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Megan Rose Lane, dışarıda bir gece geçirdikten sonraki sabah gerçekte nasıl göründüğünü ortaya çıkartmak için iki fotoğraf yayınladı. Fotoğraf arasındaki farklar takipçilerini şaşırtmaya yetti.

Sosyal medya fenomeni Megan Rose Lane, önce seksi bir pozunu paylaştı! Sonra doğal hali görenleri şoke etti

Sosyal medya uygulamaları genellikle kişilerin hayatındaki anları sundukları bir platform olarak karşımıza çıkıyor. Hiç bitmeyen tatil enstantaneleri ve düzenlenmiş resimlerden oluşan profillerde gezinti yapmak kimi zaman hüzünlendirici olabiliyor. Ancak fenomen isim Megan Lane, sosyal medyanın gerçekliğini ortaya çıkartmak için motive edici bir şekilde düzenlenmemiş gerçekçi fotoğraflar paylaşıyor. Instagram hesabında 365 bin takipçisi bulunan bulunan Lane, en doğal hallerini yayınlamaktan çekinmiyor. Lane son gönderisinde Instagram’ın gerçeklik algısını bozmadı ve birbirinden farklı görünen iki fotoğrafını paylaştı.

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“DÜN GECE VE BU SABAH”

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Sosyal medyanın çoğu zaman kusursuz güzellik anlayışına hizmet ettiğini belirten Lane, esprili bir dille iki fotoğraf yayınladı. İlk fotoğrafında makyajlı ve gece dışarıya çıkmaya hazır olarak görünen Lane, ikinci fotoğrafta ise yeşil ve beyaz çizgili bir mayoyla makyajsız olarak sevenlerini selamladı.

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Gönderisi özellikle takipçilerinden övgü dolu yorumlar almasını sağladı. Fotoğrafların yorumları gülen emojilerle doldu ve pek çok kişi onu gerçekçi yanını gösterdiği için takdir etti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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