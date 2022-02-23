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Sosyal medya fenomeni Michal Wilk’in paylaşımı olay yarattı! Takipçilerine seslendi: Karım o kadar seksi ki...

23.02.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Michal Wilk sevgilisi Kornelia’ya geçtiğimiz günlerde evlenme teklifi etmişti. Sosyal medya hesaplarından sık sık romantik paylaşımlar yapan ikiliden Wilk’in son gönderisi herkesi şaşırttı. Sevgilisinin doğal halini çeken Wilk’in “Karım o kadar seksi ki gelecekteki oğlumuz yakışıklılığı için zorbalığa maruz kalacak” ifadeleri tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları zorbalığın hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini savunarak Wilk’e tepki gösterdi.

Sosyal medya fenomeni Michal Wilk’in paylaşımı olay yarattı! Takipçilerine seslendi: Karım o kadar seksi ki...

Sosyal medyanın fenomen çiftlerinden Michal Wilk ve kız arkadaşı Kornelia evlilik hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Girişimci Michal Wilk, “karım” dediği kız arkadaşının seksi olduğunu ve oğullarının yakışıklılığı yüzünden alay konusu olacağını TikTok'a taşıdı. Wilk’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları 20 yaşındaki fenomenin ruh eşini bulduğuna yönelik olarak paylaşımındaki zorbalık ifadeleri nedeniyle ikiliyi eleştiri yağmuruna tuttu.

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SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

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Fenomen Michal Wilk, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sevgilisinin en doğal halini takipçilerine gösterdi. Wilk gönderisine, “Oğlumuz kesinlikle en seksi anneye sahip olduğu için zorbalığa uğrayacak...” ifadelerini kullandı.

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Sosyal medya kullanıcıları çiftin arasındaki aşka destek verirken zorbalık algısının yaratılmaması gerektiğini savundu. Kısa sürede binlerce beğeni toplayan gönderi aynı zamanda yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları, “Eğitim sistemi tarihinde hiç kimse seksi bir anneye sahip olduğu için zorbalığa uğramadı, tam tersi, popülerliğin ötesinde olacak” yorumunda birleşti.

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Anahtar Kelimeler:
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