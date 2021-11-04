Sosyal medya fenomeni Mika Raun'dan şaşırtan cinsel yönelim itirafı!

'Aşkom' kelimesiyle anılan fenomen Mika Raun, bilinmeyenlerini Gökhan Çınar'a anlattı. Instagram'da 400 bini aşkın takipçisi bulunan ve videoları milyonun üzerinde izlenen Raun'un, cinsel yönelimine dair açıklamaları dikkat çekti.

''HALIYLA DA EVLENEBİLİRSİN''

Asıl isminin Mikail olduğunu ancak Mika adını kullanmayı tercih ettiğini söyleyen Mika Raun, Gökhan Çınar'ın ''Cinsel yönelimini ne zaman fark ettin?'' sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı. İşte Mika Raun'un sözleri:

Ben doğumumdan beri hissetmeye ve tanımlamaya başladım bence. Ben hep, neyin ne olduğunu oturtmuştum kafamda. Ben, duygu yoğunluklu biriyim, duyguya önem veriyorum. Karşımdaki isterse, dünyanın en aşık olunmayacak, en kabul edilmeyecek yöneliminde olsun, ben ona aşık olabilirim! O bir sandalye bile olsa, ben ona aşık olabilirim. Bence insanlar da böyle yapmalı. Aşk yönlü bir şey değil. Bir erkeğe, bir kadına, bir transeksüele de aşık olabilirsin. Hatta yeri gelir bir halıya bile aşık olabilirsin. Halıyla da evlenebilirsin, her şey olabilir yani.

Çocukken, atkıdan büstiyer yaptığını anlatan Mika Raun, cinsiyet ayrımının ne olduğunu uzun yıllar bilmediğini söyledi. Raun, ilkokulda canı hangi tuvalete girmek isterse, oraya girdiğini, kız ve erkek tuvaletlerinin ayrımını yapamadığını dile getirdi.



