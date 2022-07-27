Sosyal medya fenomeni Mimi Bolivya’nın güzellik rutini şaşkınlık yarattı! Yaşlanmayı geciktirmek için adet kanını yüzüne sürüyor

Sosyal medya fenomeni cildinin genç görünmesini sağlamak için kullandığı hilelerden birini paylaştı. Pahalı kozmetik ürünlerinin aksine Bolivya, güzelliğini adet kanına borçlu olduğunu itiraf etti. Tekniğinin bilimsel olarak fayda sağladığı bilinmese de Bolivya, güzelliğinin temel kaynağının adet kanı maskesi olduğu konusunda ısrar etti.

ADIM ADIM ANLATTI

Özellikle sürekli kameraların önünde olan kişilerin yüzünün yorulduğunu ve mimik çizgilerinin belirginleştiğini dile getiren Bolivya, “Adetim sırasında genellikle maskeyi birkaç kez uyguluyorum. Önce bir toplama kabına kanı alıyorum. Ardından ise suyla bir seyrelterek bir fırça yardımıyla yüzüme sürüyorum” dedi.

Uygulamanın sonrasında cildinin bir bebek cildi kadar yumuşak olduğunu ifade eden Bolivya, “Düşündüklerinin aksine koku güçlü değil. Sadece etkili bir demir kokusu var. Sağlıklı beslendiğiniz sürece rahatsız edici biri koku oluşmuyor. Uygulamadan sonra cildim bebek cildine benziyor. Nemlendirilmiş, canlandırılmış ve yumuşacık” diye konuştu.



