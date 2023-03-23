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Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot ayna pozuyla Instagram’ı salladı! Pantolonunu kalçasından indirip iç çamaşırını gösterdi

23.03.2023 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransız model Pauline Tantot Instagram’daki 5.5 milyon takipçisiyle ayna karşısında çekilen cesur bir pozunu paylaştı. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Tantot, iç çamaşırı takımıyla aynanın karşısına geçti. Fenomen isim pantolonunu kalçasından aşağı indirerek hayranlarını heyecanlandırdı.

Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot ayna pozuyla Instagram’ı salladı! Pantolonunu kalçasından indirip iç çamaşırını gösterdi

Sosyal medyada dünya genelinde milyonlarca takipçisi bulunan Pauline Tantot Instagram’ın sınırlarını zorlayan bir paylaşıma imza attı. Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Tantot, ayna karşısına yeşil iç çamaşırı takımı ve krem rengi bir pantolonla geçti. Fenomen isim elini beline koyarak verdiği pozda pantolonunu kalçasından aşağıya indirdi.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

pauline

Tantot’un sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisi kısa sürede 183 bin beğeniye ulaştı. Sosyal medya kullanıcıları Tantot’un güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Sen gerçek misin?” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Kutsal güzellik” yorumunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Pauline Tantot

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