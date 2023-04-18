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Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot, güzelliğiyle manzaraya resmen meydan okudu! Sosyal medyadan yorum yağdı

18.04.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada 5.4 milyon takipçisi bulunan fenomen isim Pauline Tantot yine cesur pozlara imza atarak hayranlarından tam not almayı başardı. Sosyal medyadaki birbirinden seksi pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken Tantot, yine geleneğini bozmadı. Tantot, Japonya’nın başkenti Tokyo’da şehir manzarasına karşı çekilen iç çamaşırlı pozlarını paylaşarak hayranlarını heyecanlandırdı.

Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot, güzelliğiyle manzaraya resmen meydan okudu! Sosyal medyadan yorum yağdı

Sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Pauline Tantot yine hayranlarının beğenisini kazanacak bir paylaşımla karşılarına çıktı. Japonya’nın başkenti Tokyo’yu ziyaret eden Tantot, seyahatini seksi pozlarıyla hayranlarına gösterdi. Otel odasında manzaraya bakarken çekilen mor iç çamaşırı takımıyla poz veren Tantot’un paylaşımı kısa sürede hayranlarından tam not aldı.

HAYRANLARININ BEĞENİSİNİ KAZANDI

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Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisine Tantot sadece, “Tokyo” notunu eklemeyi tercih etti. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Gerçekten bu kadar güzel olman haksızlık” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Güzelliğin manzaranın önünde geçti” yorumunu yaptı.

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sosyal medya Pauline Tantot iç çamaşırı

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