Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot süper mini eteğiyle fırtına gibi esti! Kalçasının gözükmesine aldırış etmedi

Sosyal medyada dünya genelini kapsayan milyonlarca takipçisi bulunan Pauline Tantot, Tulum tatilinden yaptığı paylaşımla hayranlarını heyecanlandırmayı başardı. Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini saha ekleyen Tantot ilk olarak kot etekle ayna karşısında poz verdi. Ardından ise yolda yürüdüğü sırada arkadan çekilen bir görüntüsünü paylaştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Tantot’un gönderisine büyük ilgi gösterdi. Binlerce beğeni ve yorum toplayan gönderilerine Tantot, “Hayat gün ışığında daha güzel” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcıları Tantot’un güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı paylaşıma, “İnanılmaz bir güzellik” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçek olamayacak kadar iyi” yorumunu ekledi.